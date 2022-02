Axelle Lemaire, secrétaire d'Etat au Numérique, démissionne du gouvernement

"En toute transparence et en toute clarté: je quitte le gouvernement. (...) Je pense avoir rempli ma mission au gouvernement. Je serai désormais plus utile en dehors du gouvernement qu'à l'intérieur", explique Mme Lemaire, 42 ans, nommée dimanche responsable de la "mission innovations 2025" dans l'équipe de campagne de Benoît Hamon.

"En 2012, lorsque j'ai été candidate sur cette circonscription (des Français en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves et baltes), j'ai eu besoin de deux ans. Aujourd'hui, faire une campagne éclair alors que le moment, avec le Brexit, est historique, c'est impossible", fait-elle également valoir dans cet entretien mis en ligne lundi soir par Libération.

"Par ailleurs, je suis mère de trois enfants en bas âge. Le dernier né lorsque j'étais en fonctions. Alors non, tout cela ce n'est pas compatible. Je dois faire un choix", ajoute-t-elle.

Mme Lemaire veut en outre contrecarrer le "scénario, qu'on nous dit joué d'avance, d'un second tour entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron".

"Je rejoins Christiane Taubira lorsqu'elle fait le constat d'un déficit culturel de pensée à gauche. Pour moi, Benoît Hamon, parce qu'il a de l'humilité dans son approche, une ambition dans son projet et une authenticité, est le candidat capable de proposer ce projet alternatif de construction de l'avenir", veut-elle croire.

"Au gouvernement, j'ai fait le constat inquiétant de l'essoufflement de nos institutions démocratiques", indique Mme Lemaire, pour qui "notre pays est gouverné par 3.000 personnes qui détiennent les clés du pouvoir", des "élites politiques, administratives, économiques et médiatiques".

Elle retient toutefois de son passage au gouvernement "le plan +France très haut débit+, la French Tech, la grande école du numérique, la stratégie France intelligence artificielle, la loi pour une République numérique".

Elle regrette le fait que son secteur n'ait pas été érigé au rang de "priorité budgétaire". "Nous consacrons 2,2% de notre budget national à la recherche et développement. On est loin des pays les plus innovants du monde, dont les pays d'Europe du Nord, qui ont à la fois un niveau élevé de dépenses publiques et d'innovation", relève Axelle Lemaire.

Avant sa nomination au gouvernement en avril 2014, cette binationale franco-canadienne avait été députée des Français de l'étranger et secrétaire nationale du PS aux droits de l'Homme.

