Sécheresse dans l'Orne?

Chaleur et pas de pluie :

Le préfet de l?Orne a déclenché cet après-midi le 1er niveau d?alerte sécheresse :

Un niveau de « vigilance » qui permet d?approfondir l?observation de la situation pendant 8 jours, avant d?éventuellement de déclencher le second niveau : celui « d?alerte ».

Des restrictions seraient alors imposées sur l?ouest et sur le nord-est de l?Orne, où la situation semble la plus critique.



Le représentant de l?Etat a aussi demandé à la Direction Générale de l?agriculture, à Paris, que les jachères puissent être utilisées en pâturage, pour compenser le manque d?herbe.

Réponse attendue dans quelques jours.



Enfin, l?élevage « Bio » n?arrive plus à nourrir ses animaux : il n?y a plus d?herbe dans les prés ? et il y a pénurie de fourrage biologique : le préfet a formulé une demande de dérogation auprès de l?INAO, pour que la filière puisse désormais nourrir ses animaux avec du fourrage « normal ».

Là aussi, réponse attendue dans quelques jours.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire