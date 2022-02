C'est une volonté commune de Hérouville Saint-Clair (Calvados) par le biais du Carré bleu (dispositif municipal visant à accompagner les jeunes de 10 à 18 ans dans leurs projets) et du Mémorial de Caen. Un projet de court-métrage, plus exactement d'un docufiction ayant pour cadre le Mémorial et pour thème la Mémoire, est en train de se mettre en place. Porté par les jeunes hérouvillais du Carré bleu encadrés par des adultes et des spécialistes, ce projet est en cours d'écriture.

Le projet, baptisé "Autrement Mémorial", a été officiellement lancé ce jeudi 23 février 2017.

"Faire découvrir le Mémorial"

Pour Raouf Brahmia, responsable du Carré Bleu et Samir Zouaoui, médiateur pédagogique au Mémorial, ce projet est le fruit d'un travail de longue haleine. "J'ai toujours trouvé interpellant que le Mémorial n'attire pas nos jeunes" explique Samir Zouaoui. Partant de ce constat, le Mémorial et la Ville d'Hérouville Saint-Clair ont donc lancé ce projet.

Dans ce docufiction, l'objectif sera de démontrer que le Mémorial n'est pas simplement dédié à la Guerre mais reste surtout un emblème de paix. "C'est un projet qui remplit tous les critères essentiels de notre mission de service public. Faire découvrir le Mémorial aux jeunes d'Hérouville par le biais de la vidéo pour qu'ils comprennent les enjeux de la paix et des Droits de l'Homme, cela colle parfaitement à notre mission" se félicite Franck Moulin, directeur adjoint du Mémorial.

Objectif Paix

"C'est le Mémorial qui a entamé la réflexion", précise Raouf Brahmia. "C'est suite à cela que nous avons proposé ces projets innovants". Le responsable a par ailleurs "embauché" pour le projet, un acteur des Cours Florent, une étudiante en cinéma… En bref, des spécialistes pour encadrer tous les petits cinéastes, comédiens et scénaristes en herbe qui participent au projet.

"On est dans l'étape écriture" précise Raouf Brahmia, "le tournage aura lieu en avril et la projection est prévue le 14 juin au Café des Images".

"Nous voulons parler de paix, et nous en avons sacrément besoin en ce moment" conclut Raouf Brahmia

A LIRE AUSSI.

Cinéma : Rouen déroule le tapis rouge au court-métrage