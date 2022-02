Cerisé. La " Ceriséenne ", première course de la saison dans l'Orne

La " Ceriséenne " est la première course sur route de la saison. L'an dernier elle avait attiré quatre cents participants et sa seconde édition sera disputée à Cerisé, dans la périphérie d'Alençon (Orne). Le parcours fait onze kilomètres, sur un circuit en trois boucles, avec 40 % de chemin et 60 % de route. Pascal Berthomé, organisateur de la course:

Juste avant la course disputée dimanche 26 février 2017, une épreuve à allure libre (participation trois euros) sera lancée sur cinq kilomètres, au profit du petit Jules, d'Alençon, atteint de la maladie de Lyme, et qui doit aller se faire soigner aux États-Unis.

Pratique:

Les inscriptions Web sont closes. En revanche: inscriptions pour la Ceriséenne et retrait des dossards samedi 25 février toute la journée au magasin Décathlon d'Arçonnay. Sinon sur le site de la course dimanche entre 8h et 9h45.

