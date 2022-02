Caen. La cuisine marocaine à l'honneur à Caen avec la Pastilla

A la Pastilla, la convivialité est plus que de mise. Elle est naturelle. Alors au moment de prendre la commande, les personnes dédiées au service prendront plaisir à vous expliquer les compositions des plats et notamment du met maison : la pastilla. Forcément.

Ce plat enveloppé dans une sorte de feuilleté est un véritable régal pour les papilles. La maison la propose au poulet, au poisson, mais aussi au pigeon. Pour le reste, les autres éléments de base sont de la partie : amandes grillées, oignons, persil, miel, cannelle et fleur d'oranger. Les grands appétits apprécieront la quantité. Compter 14,50 €.

A la carte, d'autres plats traditionnels marocains sont également proposés. Le couscous se décline à l'agneau, à la merguez ou au poulet. Sans oublier la classique tajine, aux pruneaux et au sésame, aux amandes grillées ou aux légumes de saison. En entrée ou en accompagnement, les petits bricks à l'oeuf, au thon et à la tomate, au thon et au citron, à la viande ou au poulet, en séduiront également plus d'un. Enfin la célèbre boulette de viande kefta, est également de la partie.

Pratique. La Pastilla au 3, rue Montoir Poissonnerie à Caen. Tél. 02 31 93 82 02.

