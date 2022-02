Caen. Le calvadosien et skipper Eric Delamare a besoin de vos dons

Eric Delamare, jeune skipper calvadosien de 18 ans, a lancé, il y a quelques jours une campagne de financement participatif. L'objectif? Emmener au départ de la course Solitaire Urgo Le Figaro à laquelle il participe le 4 juin 2017, à Bordeaux, les élèves des classes de voile du collège de Ouistreham, du lycée Dumont d'Urville de Caen et du lycée André Maurois de Deauville. Soit une cinquantaine d'élèves.

Un mois pour récolter 10 000 euros

Eric Delamare espère obtenir 10 000 euros de dons en un mois: 7 500€ pour le transport et 2 500€ pour la restauration midi et soir. Les donateurs recevront des contreparties réalisées par une entreprise sociale et solidaire, l'ASTA (Association de Sauvegarde de la Touques et de ses Affluents) qui agit dans deux domaines: la protection de la nature par ses actions de nettoyage, d'entretien de la Touques ainsi que la récupération et recyclage de voiles obsolètes de bateaux, de textiles usées pour confectionner de nouveaux produits (sacs, trousses, etc…) et leur donner une nouvelle vie.

Cliquez ici pour faire un don.

