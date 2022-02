Mardi 14 février 2017, un prêtre de 74 ans du diocèse de Rouen (Seine-Maritime) a été placé en garde à vue puis déféré devant le Procureur de la république dans une affaire de pédophilie présumée.

Son arrestation ferait suite à une plainte déposée par un jeune homme de 21 ans qui accuse le prêtre d'avoir abusé de lui pendant plusieurs années dans la paroisse où il officiait à Yerville puis dans l'agglomération de Rouen.

L'archevêque réagit

Mgr Dominique Lebrun, archevêque de Rouen (Seine-Maritime), lui-même convoqué pour être auditionné, a tenu à témoigner son "infinie tristesse", assurant que "sa première pensée va aux personnes qui seraient victimes d'agissements inqualifiables et encore plus scandaleux de la part d'un prêtre, et dont les effets très destructeurs sont connus".

Le diocèse précise qu'il a remis tous les éléments en sa possession pouvant éclairer les enquêteurs. Le prêtre en question sera suspendu s'il est mis en examen, et ne pourra donc plus exercer son ministère jusqu'à la fin de l'enquête.

