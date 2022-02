Ligue des champions: Real Madrid bat Naples 3-1, avec un but de Benzema

C'est Lorenzo Insigne qui a ouvert la marque pour Naples (8e), mais Benzema a égalisé pour le Real dix minutes plus tard, signant son 51e but en C1, comme son compatriote Thierry Henry. Toni Kroos (49e) et Casemiro (54e) ont marqué les deux autres buts madrilènes. Le match retour aura lieu le mardi 7 mars à Naples.

A Madrid (Santiago Bernabéu): Real Madrid bat Naples 3 à 1 (1-1)

Retour: 7 mars

Spectateurs: 80.000 environ

Temps: doux et dégagé

Pelouse: en bon état

Arbitre: D. Skomina

Buts:

Real Madrid: Benzema (18), Kroos (49), Casemiro (54)

Naples: Insigne (8)

Avertissements:

Real Madrid: Ramos (17), Modric (52)

Naples: Zielinski (38), Mertens (76)

Les équipes:

Real Madrid: Navas - Carvajal, Varane, Ramos (cap) (Pepe 71), Marcelo - Modric, Casemiro, Kroos - Rodriguez (Lucas 76), Benzema (Álvaro Morata 81), Cristiano Ronaldo

Entraîneur: Zinédine Zidane

Naples: Reina - Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam - Zielinski (Allan 75), Diawara, Hamsik (cap) (Milik 83) - Callejón, Mertens, Insigne

Entraîneur: Maurizio Sarri

