Alençon. Alençon: première " station de trail " du Grand ouest de la France

Le trail, c'est la course à pieds en parcours nature. Alençon (Orne) va devenir la première " station de trail " du Grand ouest de la France. Il s'agit de mettre en place un point d'accueil avec cartographie, douches, toilettes et parking. Et de proposer plusieurs parcours balisés, de longueur et de difficulté différentes.

Station de Trail en forêt d'Ecouves

C'est le site de la forêt d'Ecouves, particulièrement escarpé, qui a été retenue: des compétitions de trail, longs de 16, 35 et même 61 kilomètres, y sont disputées tous les étés. Alençon sera la vingt-deuxième " station de trail " en France, surtout dans les Alpes et les Pyrénées. Il en existe également en Belgique, en Espagne, et en Chine.

Tourisme sportif

Ce label " station de trail " fait partie de la stratégie de développement touristique d'Alençon. Emmanuel Darcissac, 1er adjoint à la mairie d'Alençon et président de l'office de tourisme intercommunal:

Le choix de ce lieu de départ exact sera finalisé dans les tous prochains jours, vraisemblablement sur les sites de radon ou de Vingt-Hanaps. L'Office national des Forêts a donné sont feu vert. L'entreprise chargée du balisage des parcours est retenue.

Ouverture pour l'été

L'objectif est que tout soit prêt avant l'été prochain, pour attirer les touristes sportifs. Alençon "station de trail " pourrait être inauguré à l'occasion du dix-septième trail d'Ecouves, le 3 juin 2017.

Développer le tourisme

Ce projet de " station de trail " fait partie d'un plan de développement touristique pour les trois prochaines années, sur la communauté Urbaine d'Alençon, incluant la rivière Sarthe, les forêts de Perseigne et d'Ecouves, le tourisme religieux, ducal, dentellier. Mais aussi le tourisme d'affaire. Emmanuel Darcissac: