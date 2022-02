Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : jeudi 2 mars

MANCHE

Rendez-vous incontournable du festival Femmes dans la Ville, la Cherbourgeoise, course et marche contre le cancer du sein a lieu ce dimanche 5 mars 2017 avec un village sport et bien-être présent à la salle des fêtes tout le week-end. Retrouvez les infos sur cherbourgtourisme.com.

Cette semaine, venez découvrir la pratique du tir à l'arc en réel sur cible. C'est aujourd'hui à 17h et samedi à 19h. Réservation souhaitée au 06 10 90 33 23. Rendez-vous à la salle Omnisports d'Agon-Coutainville. Comptez 3,50 euros par heure.

CALVADOS

S'il y a bien une chose qu'on ne peut pas retirer aux Dandy Warhols, c'est bien leur statut de groupe culte. Depuis Thirteen Tales From Urban Bohemia, les Américains font figure de vétérans du rock. En témoigne Distortland, un huitième disque sans prétention, qui a été enregistré sur un lecteur cassette des années 80. Découvrez-les au Big Band Café à Hérouville Saint Clair ce jeudi 2 mars 2107 dès 20h.

Vendredi 3 mars 2017, Tendance Ouest organise le Tendance Live, un grand concert gratuit avec Slimane, Cris Cab, Boulevard des airs, Léa Paci, Igit, Julie Zenatti, Charles Like The Prince, Corson, Saule, Madame Monsieur, Benjamin Siksou, Priscilla Betti, Brice Conrad et Léa Castel. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

ORNE

Paulo arrive pour votre plus grand plaisir cette saison avec son spectacle "A Travers Champs" à la Salle Condé Confluence ce samedi 4 mars 2017 dès 20h30 à Sablons sur Huisne. Son one-man-show touche toutes les générations. Il nous parle d'un temps où l'on allait chercher l'eau au puits, où l'on regardait la télévision en noir et blanc, où Luis Mariano chantait Mexico et où Tino Rossi était jeune.

Pour célébrer les 40 ans du Punk, l'équipe du festival Art Sonic à Briouze vous propose un plateau spécial 100 % tribute de The Clash, The Ramones et Social Distortion pour sa nouvelle soirée au Rex ce samedi 4 mars 2017 dès 21h. Infos et résa sur festival-artsonic.com

