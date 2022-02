Football, Ligue 1. Double réception précieuse pour le Stade Malherbe Caen

Quand ce n'est pas l'implication qui est à reprocher aux joueurs du Stade Malherbe Caen, c'est l'efficacité qui fait défaut. Après une sortie catastrophique devant leur public face à Bordeaux (0-4), mardi 7 février 2017, les Bleu et Rouge ont chuté en déplacement à Dijon (2-0), samedi 11, malgré de très belles opportunités de but. Par deux fois avant la mi-temps, l'avant-centre croate du Stade Malherbe, Ivan Santini n'a pas su trouver le cadre, avant qu'en seconde période, Yann Karamoh, la balle d'égalisation au bout du pied, ne l'imite.

Faibles écarts au classement

Avec ce résultat, les Normands se retrouvent dans une situation délicate, dans une position de barragiste qu'ils veulent quitter le plus rapidement possible, même si le coach Patrice Garande assure "ne pas regarder le classement pour le moment." Il est rejoint par son défenseur Jordan Adéoti : "c'est vrai qu'on arrive dans le dernier tiers du championnat, mais notre approche demeure inchangée, avec cette envie de se concentrer uniquement sur le match suivant pour le gagner".

Avec la réception de Lille, samedi 18 février (20h), puis de Nancy en match en retard, mardi 21 (18h30), les Caennais ont l'occasion de se relever. Des résultats positifs leur permettraient assurément de souffler un peu, et accessoirement de bien se repositionner alors que les écarts sont des plus minces avec les équipes qui les précèdent. Dijon, cinq places devant, n'a que deux points de plus que les Normands.

