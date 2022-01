Joël Kouadio est un passionné de chocolat. Pour ce ressortissant de Côte d'Ivoire, installé à Caen (Calvados) depuis 2011, le cacao est avant tout une affaire de famille puisque son grand-père maternel était agriculteur dans le café et le cacao. Quand on sait que ce pays africain est le premier producteur de cacao (32 % de la production mondiale), on comprend le lien.

La passion du chocolat

C'est dans cette optique qu'il lance en octobre 2016 Chocolate Mall, une plate-forme en ligne permettant aux amateurs de chocolats d'en acheter avec un bon rapport qualité/prix.

"On a deux gammes de produits: du chocolat pâtissier issu d'une entreprise colombienne Luker dont nous sommes représentants référents en France et une gamme à déguster en collaboration avec un chocolatier caennais, Alban Guilmet", précise l'entrepreneur. Des produits parfois exotiques, souvent surprenants mais toujours excellents. Que ce soit du café ou le physalis (petit clin d'oeil à l'Afrique), les mariages de saveurs sont convaincants. Preuve à l'appui.

Un itinéraire original

Joël Kouadio a commencé sa carrière dans le BTP en Côte d'Ivoire avant de vouloir changer d'air. Ses pas l'ont amené à l'EM Normandie de Caen d'où il est sorti diplômé en 2011. "Cela m'a intéressé car il y avait un programme d'accompagnement des entrepreneurs. J'ai pu bénéficier d'un coaching à Synergia et 8 mois d'incubation à Colombelles". C'est là qu'il a rencontré ses deux associés.

Un projet à dimension éthique

Pour lui, il était fondamental que ce projet serve à tous. "Je suis bien placé pour me rendre compte du peu de profit que réalisent les petits exploitants de cacao", précise-t-il. 2 % des bénéfices de Chocolate Mall sont reversés à une oeuvre qui équipe les enfants de zones rurales en cartables solaires, un ingénieux procédé pour apporter de l'électricité dans des endroits reculés.

A LIRE AUSSI.

Madagascar, un cacao chic aux marges choc

La Chine va interdire le commerce d'ivoire d'ici fin 2017

Côte d'Ivoire: un refuge pour les enfants "maudits"