Rouen. Pour ses trois ans d'existence, Seine Innopolis, la pépinière du numérique de Rouen, s'offre un joli succès

Un peu plus de trois après son ouverture, quel bilan tirer de l'aventure Seine Innopolis?

"Aujourd'hui, le site est totalement occupé. Seine Innopolis accueille 64 entreprises, ce qui représente un peu plus de 500 emplois. C'est un lieu unique par sa taille et par le nombre de personnes qui y travaillent. Le but est que l'on retrouve, ici, sur un même site, tout le parcours du créateur de la première idée en passant par la pépinière puis l'hôtel d'entreprise."

Comment s'explique le succès de ce projet?

"La valeur ajoutée de Seine Innopolis, c'est l'échange réel qui existe entre les entreprises. Aujourd'hui dans le numérique, personne ne sait tout faire. Régulièrement, les résidents travaillent en commun. La Cantine numérique, l'espace de coworking, devenait d'ailleurs trop petite, nous avons dû doubler la surface en y intégrant l'ancienne cafétéria (une nouvelle a été aménagée au sous-sol). Dans ce lieu, les étudiants, les porteurs de projets, les créateurs d'entreprise - qu'ils soient résidents chez nous ou non - peuvent se retrouver, travailler, échanger. NWX (Normandie Web Experts) y organise également beaucoup d'ateliers et d'animations.

Qu'espérez-vous pour l'avenir de Seine Innopolis?

Aujourd'hui, nous sommes presque pleins. La Métropole a fait preuve d'un concept innovant, que l'on souhaite voir se reproduire dans le privé. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la demande, que les entrepreneurs se réalisent mieux et connaissent une meilleure pérennité dans les lieux comme celui-ci que tous seuls dans leur chambre ou leur garage. Notre retour d'expérience doit pouvoir bénéficier à de nouveaux projets, comme celui du Village by CA ou la NFactory. Dans ce milieu, nous sommes complémentaires. Il ne peut pas y avoir de concurrence puisque nous poursuivons tous le même but: permettre la création d'emploi.

