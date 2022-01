La victime, sous curatelle, et donc vulnérable, devait semble-t-il effectuer l'ensemble des tâches domestiques du foyer, même les plus ingrates, subissant au passage les coups et brimades des membres de la famille. Une situation à laquelle, elle venait de mettre fin, en quittant le domicile familial.

Les bourreaux présumés interpellés et mis en examen

Quatre membres d'une même famille et deux proches de cette famille, âgés de 22 à 52 ans, ont été interpellés, jeudi 9 février, à Cricqueville en Auge, près de Dozulé (Calvados). Présentés le lendemain vendredi 10 février à un juge d'instruction, au moins quatre s'entre eux ont été mis en examen et placé en détention provisoire pour actes de torture et de barbarie.

Les assises et 30 ans de prison?

Les faits reprochés sont d'une extrême gravité et ils pourraient bien, un fois le rôle de chacun déterminé par l'enquête, conduire les protagonistes devant une cour d'assises. Si les faits se confirmaient, les peines pourraient atteindre 30 ans de réclusion criminelle.

