Alençon. Suppression du SMUR d'Alençon: les médecins tirent la sonnette d'alarme

Dans l'Orne, vous ne devrez bientôt être victime d'un infarctus que le jour. Si par mésaventure cela vous arrive la nuit, votre cas est quasi désespéré…

L'ordre des médecins de l'Orne, l'Union régionale des Médecins libéraux, et l'Apsum (qui organise la régulation de nuit et des dimanches sur dix points de garde) lancent un véritable SOS après l'annonce de la fermeture la nuit, d'ici fin 2017, de la plate-forme téléphonique d'appel du SAMU (le 15). Pour marquer leur désaccord, le directeur médical du Samu et la chef des urgences ont démissionné.

L'urgence traitée à Caen ou Rouen!

Par mesure d'économie financière, la direction du centre hospitalier d'Alençon s'apprête à transférer les appels téléphoniques nocturnes d'urgence des patients à Caen ou à Rouen, mais ce sera aussi, toujours par économie, la suppression d'une équipe " secondaire " du SMUR d'Alençon, qui sauve plus de mille personnes par an.

Hélicoptère cloué au sol

La suppression de cette équipe va sans doute contraindre l'hélicoptère du SAMU d'Alençon à ne plus pouvoir décoller la nuit… C'est enfin la crainte de répercussions directes sur les gardes qui sont assurées par les médecins libéraux.

Les médecins en appellent à la réaction des élus locaux. Le docteur Chareton, président de l'Apsum:

Dr Chareton Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Orne : troisième semaine de grève des ambulanciers du SMUR d'Alençon

Hôpital d'Alençon: menaces de démissions après 64 jours de grève