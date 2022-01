Caen. A Hérouville Saint-Clair des parents d'élèves manifestent contre la fermeture de leur école

Ils sont venus d'Asnelles (Calvados) ce mercredi 8 février 2017 pour tenter de plaider leur cause devant le service départemental de l'Éducation Nationale à Hérouville Saint-Clair. En cause : la fermeture programmée de l'école maternelle et élémentaire d'Asnelles à la rentrée prochaine.