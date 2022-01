Le jury a été unanime. Le samedi 4 février 2017, la Vélo Francette, véloroute au départ des côtes normandes, a été élue Véloroute de l'année 2017 par le salon du tourisme Fiets en Wadelbeurs (Pays-Bas). Inaugurée en 2015, Vélo Francette emprunte 630 km de petites routes et voies vertes, de Ouistreham (Calvados) à la Rochelle (Charente-Maritime). Avec en moyenne 20 000 visiteurs sur le week-end, le salon néerlandais est considéré comme le plus important rendez-vous du tourisme au Benelux.

Une compétition européenne

Le parcours était en compétition aux côtés de six autres véloroutes européennes. Le jury a souhaité valoriser la diversité des paysages, la qualité des hébergements et la bonne coordination des trois régions traversées. La remise de prix est prévue le samedi 11 février 2017 au cours du salon qui se tiendra à Utrecht (Pays-Bas) et sera accompagnée d'une présentation de l'itinéraire.