Mondeville. Basket : les Filles de Mondeville éliminées de la Coupe de France par Bourges

Mondeville (Calvados) n'ira pas plus loin en Coupe de France... Les Normandes ont pris une leçon de basket à Bourges (Cher), samedi 4 février 2017, sur le score fleuve de 75 à 52. Elles avaient pourtant trouvé les solutions pour les battre deux semaines plus tôt.

Ce samedi, la match a pris une tout autre tournure : Bourges, emmenée par l'ancienne Mondevillaise Marine Johannès (14 points), frappe fort d'entrée et mène déjà 25-12 après les 10 premières minutes.

"Un rythme type Euroligue"

Les Mondevillaises, essayant de remonter en milieu de partie (16-15 puis 18-19) vont, épuisées, sombrer dans le dernier quart et assister au festival des Berruyères (26-6).

Le coach Romain L'Hermitte a salué la performance adverse : "Bourges nous a imposé un rythme type Euroligue, on n'était pas prêts pour ça." L'aventure mondevillaise en Coupe prend fin en quart de finale, comme la saison passée.

L'USOM n'a plus que le championnat à jouer, qui reprendra samedi 11 février avec la réception du Basket Landes.

