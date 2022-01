Michel Canoville, maire d'Omonville-la-Rogue (Manche) et ancien président de la communauté de communes de la Hague entre 1995 et 2016, est décédé samedi 4 février 2017 en soirée, à l'hôpital Pasteur de Cherbourg, des suites de ses blessures après un accident de voiture, survenu dans l'après-midi, à Saint-Martin-le-Gréard, près de Brix (Manche).

Dans une collision frontale, il a été grièvement blessé après avoir été éjecté de son véhicule. Il a été ranimé sur place avant d'être évacué vers l'hôpital Pasteur de Cherbourg où il est décédé dans la soirée, des suites de ses blessures.

Dans la seconde voiture, un homme âgé de 50 ans, a été légèrement blessé.

Il aura marqué le territoire de la Hague

Michel Canoville, 68 ans, était une figure emblématique du territoire de la Hague. La maire de La Hague, Yveline Druez, affirme dans un communiqué que Michel Canoville aura "marqué l'histoire de ce territoire, et son nom restera à jamais associé à celui de La Hague", et "rend hommage à son action et son attachement à cette terre".

Ecoutez Yveline Druez maire de la nouvelle commune de la Hague :

Yveline Druez Impossible de lire le son.

Michel Canoville avait été récemment élu vice-président en charge des finances de la nouvelle communauté d'agglomération du Cotentin récemment constitué. Son président, Jean-Louis Valentin, rend hommage aussi à l'homme : "le Cotentin perd une de ses personnalités marquantes en même temps qu'un de ses grands serviteurs".

Jean-Louis Valentin Impossible de lire le son.

Depuis ce dimanche matin, les hommages affluent :

Philippe Bas président du Conseil départemental de la Manche, évoque son "ami, bâtisseur de La Hague, élu énergique et clairvoyant".

David Margueritte vice-président de la région Normandie et élu de Cherbourg-en-Cotentin, retient de Michel Canoville "un engagement authentique, exigeant, et vigilant".

"Un homme au caractère engagé, déterminé, qui façonna La Hague", pour Sébastien Fagnen, élu départemental et maire adjoint de Cherbourg-en-Cotentin.

Le maire de Cherbourg-en-Cotentin, Benoît Arrivé, "salue l'élu passionné par notre presqu'île. Le Cotentin perd l'un de ses grands serviteurs".

L'hommage du Premier ministre

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve indique ce dimanche 5 février à la mi-journée, qu'il "a appris avec une profonde tristesse le décès de Michel Canoville. Grande figure du Cotentin , il était, rappelle l'ancien député-maire de Cherbourg, un élu apprécié de tous et unanimement respecté pour son engagement au service de l'intérêt général. Ancien président de la communauté de communes de La Hague, il s'était particulièrement investi ces derniers mois dans la création de la commune nouvelle de La Hague et de la communauté d'agglomération du Cotentin".

Bernard Cazeneuve "adresse à sa famille, à ses amis, à ses proches et à l'ensemble de ses administrés ses plus sincères condoléances".