Caen. À Mondeville, le public et les bénévoles font vivre le Meeting d'Athlétisme

Ils sont venus nombreux, ce samedi 4 février 2017, pour encourager leurs athlètes préférés à la salle d'Ornano de Mondeville (Calvados).

Un public conquis pour Christophe Lemaitre

Qu'ils soient passionnés ou non, le médaillé de bronze des Jeux Olympiques de Rio, Christophe Lemaitre, a attiré les Normands. "Je suis un fervent d'athlétisme mais cette année, c'est l'occasion pour moi de voir pour la première fois Christophe Lemaitre en vrai", s'impatiente Florentin Lodé. Les bénévoles profitent de leur pass pour se faufiler dans les vestiaires et obtenir une photo de leur champion.

Des licenciés d'athlétisme, mais aussi des familles, qui ont saisit l'occasion de passer une soirée sportive. Et il n'y a pas d'âge pour encourager. Nola, 4 ans, est fière d'applaudir les athlètes sur la piste. "On est venus en famille, surtout pour mon mari qui suit toutes les épreuves et même s'il a perdu le premier tour, j'étais curieuse de voir Christophe Lemaitre et j'attends avec impatience Benjamin Compaoré" explique Ambre Dubois, pour qui le meeting est une première.

Des bénévoles fidèles au rendez-vous

Dans les vestiaires, c'est un ballet rodé qui se met en place. Les athlètes, réunis dans la "Chambre d'appel" se préparent à concourir. Une fois appelé, la concentration est palpable lorsqu'ils s'apprêtent à entrer en piste. De jeunes bénévoles les accompagnent pour ramasser leurs affaires sur la piste. Manon, une petite blonde de 7 ans, semble crouler sous le poids de son panier, rempli d'affaires.

Mais le bénévolat ne se résume pas aux deux heures que dure la compétition. Le Meeting de Mondeville est géré par une équipe, entièrement bénévole. Pour les organisateurs, les premières réunions débutent dès octobre pour lancer l'événement. Yvelise Fontaine et Serge Goulet sont des fidèles. Bénévoles depuis toujours, la compétition est, pour eux, un rendez-vous annuel. "Je ne suis pas particulièrement passionnée d'athlétisme, c'est surtout mon mari, pour moi c'est surtout l'occasion d'être bénévole pour Mondeville, une ville que j'aime", présente Yvelise Fontaine.

Au fur et à mesure de la soirée, la ferveur monte dans le public. Un brouhaha d'encouragement retentit. Pour le 3 000m hommes, le public encourage les champions à coup de cris et d'applaudissement. La soirée se clôture sous une salve d'applaudissement à l'annonce du nom du Christophe Lemaitre, pour la finale de 60m. C'est finalement Kim Collins qui arrive en tête tandis que Christophe Lemaitre finit sixième.

