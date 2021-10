Mondeville. Meeting de Mondeville (Athlétisme) : Lemaître remporte le choc des titans face à Vicaut

Lemaitre en 6'52''

C'est la première fois de l'histoire du meeting de Mondeville (Calvados) que la finale du 60m hommes opposait Jimmy Vicaut à Christophe Lemaître ce samedi 3 février 2018. De match il n'y a finalement pas eu tant le médaillé de bronze olympique sur 200m a été supérieur au recordman d'Europe du 100m sur une discipline pourtant plus familière à ce dernier. Mais Jimmy Vicaut est passé à côté de sa finale et se classe seulement 3e en 6''66 derrière le Ghanéen Sean Safo-Antwi (6''65) et Christophe Lemaître (6''58) "je suis satisfait, je descends deux fois sous les 6''60, c'était une finale très relevée, l'essentiel est là, le contrat est rempli je suis très heureux de cette soirée. C'est ma première sortie internationale, il y en aura deux autres, j'espère monter en puissance !" a déclaré le vainqueur du jour.

Eaton sacré sur 60m haies

Dans les autres épreuves de la soirée il faut retenir la victoire de l'Américain Jarret Eaton au 60m haies hommes, discipline dont il est le meilleur performeur mondial de l'année. Jamais le dernier à faire le spectacle, Jarret Eaton s'est amusé avec le public après avoir signé son chrono de 7''54 dans une épreuve où l'on aurait aimé voir Pascal Martinot-Lagarde, forfait de dernière minute.

Guillon-Romarin championne de la perche

Dans l'épreuve féminine de saut à la perche, la recordwoman de France Ninon Guillon-Romarin l'a aisément emporté avec 4m52, de même que la Jamaïcaine Remona Burchell au 60m femmes (7''13).

Tous les résultats de la soirée :

60m hommes : Christophe Lemaître 6"58 (finale B : Kimmari Roach 6"67)

60m femmes : Remona Burchell 7"13 (finale B : Nasrane Bacar 7"49)

Perche femmes : Ninon Guillon-Romarin 4m52

3000m hommes : Jonathan Davies 7'56"13

2000m femmes : Meskerem Mamo 5'48"17

1500m hommes : Samuel Tefera 3'39"79

60m haies hommes : Jarret Eaton 7"54 (finale B : Loïc Desbonnes 7"84)

60m haies femmes : Hanna Plotitsyna 8"16 (finale B : Greta Kerekes 8"20)

60m handisport hommes : Timothée Adolphe 7"32

Triple saut hommes : Nathan Douglas : 16m30

400m femmes : Iveta Putalova 53"59 (finale 1) et Iga Baumgart 53"56 (finale 2)

