Caen. Meeting de Mondeville : Christophe Lemaître : "je ne viens pas pour autre chose que gagner !"

Vous reprenez la compétition ce week-end à Mondeville, comment vous sentez-vous physiquement ?

Pour le moment en forme, j'ai des bonnes sensations aux entraînements, j'ai fait une bonne préparation tout l'hiver sans avoir de pépins ou quoique ce soit qui m'a gêné. Je suis assez confiant mentalement, j'arrive à Mondeville avec une forme qui me permettra d'être compétitif pour ce meeting.

Vous avez fait le choix de disputer assez peu de compétitions en cette saison hivernale, comment justifiez-vous cette décision ?

L'hiver n'est pas ma priorité numéro un, pour moi l'hiver sert de révélateur pour juger mon état de forme du moment, voir ou je me sens bien et quelles sont les choses à travailler pour l'été.

Vous êtes déjà venu à Mondeville l'année dernière, qu'est-ce qui vous a donné envie de revenir ?

J'aime bien le public, la piste... J'ai toujours passé de bons moments ici avec des bons chronos et des bonnes performances sur cette piste qui est très rapide, donc il y a tous les ingrédients pour me donner envie de venir.

Le public attend beaucoup votre duel avec Jimmy Vicaut sur 60m, on suppose que vous venez pour gagner ?

Bien sûr, je viens toujours pour la victoire ! Je ne viens pas pour autre chose donc je veux gagner cette épreuve !

Quels objectifs vous fixez-vous pour cette année 2018 ?

Mon objectif c'est les championnats d'Europe cet été sur 100, 200 et 4x100m, avec le plus de médailles d'or possible.

