Mondeville. Marche athlétique : Meftah Swaieh de Mondeville 3e aux championnats d'Europe

Le corps et le mental de Meftah Swaieh ont été mis à rude épreuve samedi 19 mai 2018 au championnat d'Europe masters du 30km marche à Alicante (Epagne), dans des conditions climatiques extrêmes (près de 30° au départ de la course). L'athlète de l'USO Mondeville (Calvados) termine troisième de l'épreuve malgré deux malaises en fin de course. Après avoir fait une hypoglycémie au kilomètre 28 alors qu'il était en tête avec 300m d'avance, il se relance après quelques minutes d'arrêt. "Sur les 28 premiers kilomètres, j'étais sur les bases du record de France qui est de 2h30, commente-t-il. Malheureusement j'ai mis 28 minutes à faire les deux derniers kilomètres donc j'ai fini en 2h48".

Finir la course à tout prix

Il tombe ensuite KO à 200m de la ligne d'arrivée et s'arrête de nouveau quelques minutes. Malgré ces deux incidents, le Franco-Tunisien de 46 ans trouve les ressources pour terminer la course : "C'était horrible, je marchais comme un alcoolique, deux pas vers l'avant, un vers l'arrière… Je voyais la ligne d'arrivée en flou en la passant". Il rentre donc avec le bronze : "Sur le coup je n'étais pas content car je voulais absolument gagner, mais je ne pouvais pas contrôler la météo. Je sais que je peux être champion d'Europe la prochaine fois !" Prochain rendez-vous du Mondevillais, les championnats de France du 10km le 1er juillet à Saint-Florentin (Yonne).

