Sécheresse : première procédure de déclaration pour les agriculteurs dans l'Orne... en Sarthe, allègements des restrictions de l'usage de l'eau

La sécheresse... l?Orne reconnue en calamité agricole la semaine dernière ... le dispositif d'indemnisation est activé depuis lundi...

Première procédure pour les agriculteurs et les éleveurs : déposer leur demande d?aide, en télédéclaration via la Direction Départementale du Territoire à Alençon ..



.. Grace à toute la pluie, tombée ces dernières semaines, le « dispositif sécheresse » est allégé en Sarthe ; certaines restrictions « horaires » de la consommation d?eau, et certaines « restrictions d?usage », ont été levées, aujourd?hui, par arrêté préfectoral. Pas de mesures d?allègements dans l?Orne ou en Mayenne...

