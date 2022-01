Dix jours après un autre derby face au STB Le Havre, le Rouen Métropole Basket (Seine-Maritime) se rendra dans l'Eure pour rencontrer l'ALM Evreux, vendredi 3 février 2017, lors de la 17ème journée du championnat de Pro B.

Poursuivre la remontée

Alors que les Rouennais se sont éloignés un peu de la zone rouge avec une 16ème place et un bilan de six victoires pour dix défaites, les Ébroïciens sont quant à eux dans une position légèrement plus confortable avec une 11ème place et un bilan de sept victoires pour neuf défaites.

En cas de victoire, les joueurs de Rémy Valin remonteraient au niveau de leur adversaire du jour, qui s'est imposé lors de son dernier match sur le parquet de Saint-Chamond sur le score de 83-78. Une rencontre particulière pour les deux coachs Remy Valin et Laurent Sciarra qui ont tout les deux entrainés leur adversaire du jour.

