Après leurs brillantes qualifications, mardi dernier 28 février 2018 pour Quevilly face à Consolat (3-0) et hier soir mercredi 1er février pour Avranches face à Fleury (1-0), les deux derniers représentants de Normandie en Coupe de France attendaient avec une vraie impatience, de connaitre leurs futurs adversaires.

Le tirage au sort avait lieu ce jeudi soir 2 février 2017 à Paris, des mains de Laure Bouleau (PSG Féminin) et de l'ancien rugbyman du XV de France, Yann Delaigue.

Le tirage des 8e de finale :

US AVRANCHES (NAT) - Strasbourg (L2)

QUEVILLY RM (NAT) - Guingamp (L1)

Frejus (CFA)- Auxerre (L2)

Bergerac (CFA)- Lille (L1)

OM (L1)- Monaco (L1)

Bordeaux (L1)- Lorient (L1)

CA Bastia (NAT)- Angers (L1)

Niort (L2)- PSG (L1)

RÉACTION :

Gilbert Guérin (pdt Avranches) : Très heureux de pouvoir accueillir dans notre stade René-Fenouillère, ce sera un plaisir de recevoir les Alsaciens et c'est encore plus vrai pour Damien Ott, notre entraîneur. Je dirai à Marc Keller de se concentrer sur la montée en Ligue 1 et de nous laisser la Coupe de France. j'ai déjà choisi mon prochain adversaire (ndlr : en montrant le ticket du PSG qu'il avait dans les mains). Nos U19 en 16e de Gambardella contre Le Havre et nous en 8e de coupe de France contre Strasbourg, c'est pas mal pour une ville de 7800 habitants !

(Les matches auront lieu le mardi 28 février ou le mercredi 1er mars 2017)

Plus que jamais la RADIO DU FOOT EN NORMANDIE, Tendance Ouest vous offre l'intégralité du parcours de l'US Avranches dans cette Coupe de France 2017, de l'entrée en matière des hommes de Gilbert Guérin au 5e tour à Ouest-Cotentin (DHR) jusqu'à la qualification pour les 8e de finale, face à Fleury (CFA).

Extraits de l'émission Tendance Sports et meilleurs moments des matchs en direct !

Le parcours de l'US Avranches sur Tendance Ouest Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Coupe de France : Tirage des 16e de finale, Avranches et Quevilly à domicile, Caen à l'extérieur !

Coupe de France: l'odeur du 100

Coupe de France: pas de miracle pour La Réunion, le froid reporte quatre matches

Coupe de France: Nice, éliminé, commence mal l'année

Coupe de France: duel olympique et marathon parisien