Caen. Cazeneuve en Normandie : l'agenda du premier ministre à Bayeux et Rouen

Bernard Cazeneuve n'est jamais sans rester bien longtemps avant de revenir en Normandie. Après son déplacement à Cherbourg, vendredi 20 janvier 2017, le premier ministre sera à Bayeux (Calvados) et à Rouen (Seine-Maritime), vendredi 3 décembre. Dans la capitale du Bessin, il doit parapher des documents, grâce auxquels l'État et le Conseil régional, s'engagent sur la programmation et le financement du futur Centre de compréhension de l'Europe du Moyen Âge.

Son agenda en Normandie

10h : arrivée au Musée de la tapisserie de Bayeux (Calvados)

10h05 : visite de la tapisserie de Bayeux

10h30 : allocution de M. le Premier Ministre

11h20 : signature du Contrat de Plan Etat-Région et du Contrat de Plan Interrégional Etat-Région



12h55 : arrivée au nouveau silo du groupe Beuzelin à Petit-Couronne (Seine-Maritime)

13h00 : présentation et visite des installations

13h30 : départ et traversée de la Seine

14h20 : arrivée à l'immeuble Vauban à Rouen, avant une allocution devant les représentants du monde économique et les élus.

A LIRE AUSSI.

Bernard Cazeneuve annoncé à Bayeux et à Rouen en février

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie

Normandie : Hervé Morin avec des entreprises régionales en Iran pour renouer des liens commerciaux