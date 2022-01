Valognes. Le PS demande à Stéphane Travert, proche de Macron, de se mettre "en congé du parti"

Stéphane Travert ne s'en cache pas, il croit en Emmanuel Macron et s'affiche à ses côtés depuis déjà plusieurs mois. Mercredi 1er février 2017, la fédération du Parti Socialiste de la Manche a néanmoins demandé au député de la circonscription de Valognes/Coutances de se mettre "en congé du parti".

"La décision a été prise à la fin du mois de décembre. Il ne s'agit pas de l'exclure, mais on doit rester cohérent et ne pas avoir deux étiquettes, celle du Parti Socialiste et celle de En Marche" estime Arnaud Catherine, 1er secrétaire fédéral, qui a échangé à ce sujet avec Christophe Borgel, secrétaire national chargé des élections au PS.

L'investiture maintenue

Stéphane Travert conserve cependant l'investiture pour la 3e circonscription de la Manche, celle de Coutances/Valognes, en vue des élections législatives. En revanche, il ne peut plus se présenter comme le candidat du PS.

Les règles du parti au niveau national prévoient en outre une exclusion et un retrait de l'investiture, en cas de parrainage d'Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle.

Il y a quelques jours c'est Alain Tourret, autre soutien de l'ex-ministre de l'Économie, qui était suspendu de son parti, le Parti Radical de Gauche.

BONUS AUDIO - Les explications d'Arnaud Catherine, 1er secrétaire du PS Manche

Arnaud Catherine Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Législatives dans la Manche : le PS gèle trois circonscriptions

Législatives 2017 : les investitures socialistes dévoilées en Normandie

Bernard Cazeneuve Premier Ministre : les réactions en Normandie