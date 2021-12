La grenouille de Météo France a le moral au plus bas... Confirmation de la fermeture du centre départemental de Météo France à Alençon en 2014

Ils ne feront plus la pluie ou le beau temps sur l?Orne... un conseil d?administration de Météo France, a confirmé la fermeture du centre départemental de Météo France à Alençon pour 2014.... mais d?ici là, des services fermeront, dès le 15 septembre, pour l?assistance aéronautique... puis en octobre, il n?y aura plus d?expertises locales pour les prévisions départementales... celles que vous écoutez tous les jours sur Normandie fm ... Il n?y aura donc plus de prévisions de proximité, dont on sait leur importance dans des situations climatiques particulières... on pense à la sécheresse qui c?est déclaré dès le printemps, ou les taux d?enneigement lors ces deux derniers hivers par exemple.... alors que, ramené au nombre d?habitants : le serveur téléphonique « météo » d?Alençon est l?un des plus consulté en France !

Le personnel de Météo France à Alençon à de nouveau alerté les élus locaux...

