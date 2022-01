Rouen. Grève dans les cantines de 14 écoles rouennaises

La situation risque de ne pas arranger les parents d'élèves. Ce mercredi 1er février 2017, les cantines de 14 écoles de Rouen (Seine-Maritime) sont touchées par un mouvement de grève des Atsem (Agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). "Il s'agit d'une grève nationale, Rouen n'est donc pas particulièrement visée", précise Frédéric Marchand, adjoint au maire en charge des écoles et des centres de loisirs.

Trois cantines fermées

Sur ces 14 écoles, 11 assurent tout de même l'accueil des enfants pour qu'ils puissent manger des repas froids préparés par leurs parents:

Rameau (élémentaire)

Marot (élémentaire)

Villon (élémentaire)

Maupassant (élémentaire)

France (élémentaire)

Franklin (élémentaire)

Pasteur (élémentaire)

Nicolle (élémentaire)

Rameau (maternelle)

Brière (maternelle)

Hachette (maternelle)

Les trois autres écoles n'assurent aucun service pour le repas du midi et ne peuvent pas non plus prendre en charge les enfants:

Louis Pasteur (maternelle)

Honoré de Balzac (maternelle)

Michelet (élémentaire)

"Contre la pénibilité du travail"

Dans les 41 autres écoles de la ville, "la cantine fonctionne tout à fait normalement", ajoute Frédéric Marchand. Cette grève répond au ras-le-bol des personnels Atsem des écoles, qui réclament "plus de reconnaissance" et luttent "contre la pénibilité du travail liée aux changements dans les rythmes scolaires", selon une source du syndicat Force ouvrière.

Le mouvement ne concerne que cette journée du 1er février 2017, mais d'autres actions pourraient être menées à l'avenir par les syndicats.

