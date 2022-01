L'Agenda en Normandie : mercredi 8 février

MANCHE

Samedi, l'école Sainte Marie du Roule organise un salon de créateurs de 10h à 19h à la salle des fêtes de Cherbourg en Cotentin. Entrée gratuite avec buvette et restauration sur place. Plus d'infos au 06 82 74 41 83.

A partir de samedi, la Compagnie du tambour revient avec sa Revue « So Chic » au cabaret Le Tambour à Saint Vaast la Houge. Mise en scène originale et fascinante, costumes somptueux et chorégraphies subtiles pour vous offrir un show éblouissant et raffiné. Retrouvez de sublimes danseuses du Brésil, d’Irlande, de Chicago ou encore de Paris. Infos et résa sur tambourcabaret.com.

CALVADOS

Après le triomphe de la comédie musicale "Robin Des Bois" qui a réuni plus de 800 000 spectateurs à travers toute la France, Roberto Ciurleo, Gilbert et Nicole Coullier ainsi qu'Eléonore De Galard se lancent dans une nouvelle aventure de cape et d'épée signée Alexandre Dumas : "Les 3 Mousquetaires". Un spectacle à ne pas manquer au Zénith de Caen ce samedi à 15h30 et 21h, vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

Samedi, « La Main Sur Le Vinyl » présente le tout premier « Caen Dub Club » au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair dès 20h. Pour l’événement, c’est trois Sounds Systems qui s’installent dans La Fonderie. Chacun accompagnés par leurs 8 scoops, leurs sélections et leurs vibes. Ils se relaieront toute la nuit pour vous offrir une session Roots & Culture qui s’annonce déjà inoubliable !

ORNE

Un nouveau Talent à découvrir à la Luciole à Alençon ce jeudi dès 21h. Adam NAAS est une des voix qui emportent tout sur leur passage, qui font frémir les peaux, embrasent les sens et bousculent nos émotions. Il n’a que 24 ans, mais sa voix de soul man est boulversante. Aaron ne s’y est pas trompé en l’invitant à assurer bon nombre de ses premières parties, plus d'infos et résa sur laluciole.org.

Vendredi, rendez-vous à l'Arsenal 28 à Nogent-le-Rotrou pour l'Apéro Slam dès 19h. Cette soirée sera animée par le maître de cérémonie Karim Feddal, alias Acet’One, et Martine Salmon. Il s'agit d'une scène ouverte, un espace d’expression, une prise de parole libre en public ouverte à tout le monde sur inscription. Lorsqu'on vous appelera, vous disposez de 3 minutes maximum sur scène, le choix du texte et l’interprétation sont libres.