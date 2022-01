Lundi 30 janvier 2017, de 19 heures jusqu'à minuit, la façade du bâtiment B a servi de support à la projection d'une fresque vidéo retraçant les 60 années écoulées depuis l'inauguration du campus 1 de l'Université de Caen.

Le présent fusionne avec l'ancien

Divisé en "panneaux", le mapping mêle habilement images et vidéos d'archives, photos contemporaines et design virtuel. A 19 heures, ce sont par petits groupes d'une trentaine de personnes qu'étudiants, professeurs et badauds ont assisté aux premières projections. Le mapping a été diffusé à chaque quart d'heure jusqu'à minuit.

