Caen. Université de Caen : des manifestants font interrompre la cérémonie de voeux [vidéo]

Ils étaient remontés et ont voulu le faire savoir. Environ 300 manifestants, étudiants et professeurs, ont fait irruption dans un hall de l'Université de Caen (Calvados), lundi 30 janvier 2017. Au même moment se tenaient les voeux du Président, Pierre Denise.

En cause, la volonté de la direction de l'Université "voulant entre-autre, remplacer par une cafétéria, la bibliothèque des sciences de l'Homme et plus globalement une dissémination des disciplines des sciences humaines, qui est passé de provisoire à définitif ", indique d'après Céline Jouin, maître de conférences en philosophie politique à l'Université.

Sortie par une porte dérobée

Le mouvement de colère a forcé la direction à lever la séance de voeux.

Pendant ce temps les étudiants, après avoir forcé l'entrée (notre vidéo), ont entonné des slogans et une discussion s'est engagée entre Pierre Denise et la foule des contestataires. Le Président a essayé tant bien que mal de se faire entendre malgré la cohue. Suite à ce mouvement, les invités ont été évacués et les personnalités, dont Joël Bruneau, maire de Caen, sont passées par une sortie dérobée.