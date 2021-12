Samedi 21 janvier 2017, la rencontre Caen-Nancy comptant pour la 21e journée de Ligue 1 avait été annulée à cause d'un terrain jugé impraticable par l'arbitre. Ce mercredi 25 janvier, la Ligue de football professionnel a arrêté une date pour que cette partie soit jouée. Ce sera le mercredi 22 février, avec un coup d'envoi à 20h.

Rythme effréné

Il s'agira alors du sixième match du Stade Malherbe en février, avec un match de coupe de France à Angers, mercredi 1er février, et six matchs de championnat à disputer. Les hommes de Patrice Garande vont ainsi devoir jouer six parties en 22 jours, soit un match tous les 3,7 jours.

Le calendrier de Malherbe en février

> 1/16 de finale Coupe de France - le 1er à 18h: Angers SCO - SM Caen

> 23e journée de Ligue 1 - le 4 à 20h: EA Guingamp - SM Caen

> 24e journée de Ligue 1 - le 7 à 19h: SM Caen - Girondins de Bordeaux

> 25e journée de Ligue 1 - le 11 à 20h: Dijon FCO - SM Caen

> 26e journée de Ligue 1 - le 18 à 20h: SM Caen - Lille OSC

> 21e journée de Ligue 1 - le 21 à 18h30 - SM Caen - AS Nancy Lorraine

> 27e journée de Ligue 1 - le 25, heure à définir: AS Saint-Etienne - SM Caen

