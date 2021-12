Avranches. FOOTBALL (Coupe de France) : l'US Avranches (Nat) jouera bien Fleury-Mérogis (CFA) en 16e de finale

La Fédération française de football a tranché, mercredi 25 janvier 2017 : Avranches (Nat.) jouera bien Fleury (CFA) en 16e de finale de la Coupe de France.

Embourbés dans une affaire administrative depuis une semaine, à cause d'un joueur non inscrit sur la feuille de match et entré à la 87e minute du match face à Brest (2-0), Fleury-Mérogis, équipe de CFA, aura finalement droit de disputer son 16e de finale de Coupe, à Avranches.

Dans le club normand justement, cette nouvelle a été accueillie avec beaucoup de prudence. "Jouer Fleury n'a rien d'un cadeau" estime Gilbert Guérin, le président de l'US Avranches. "Nous passons clairement de la position du chasseur que nous avions potentiellement face à Brest, à la position du chassé que nous aurons face à Fleury-Mérogis".

Gilbert Guérin (pdt. Avranches) : "On passe du chasseur au chassé"

Autant conscient de la difficulté que représentera ce match que de la chance exceptionnelle qu'à son club de rallier les 8e de finale pour la première fois de son histoire, Gilbert Guérin a donné le LA de la semaine à venir : "Le match contre Béziers en championnat a été remis, le terrain aurait été trop chahuté au vu des conditions climatiques. On va donc se plonger dans la Coupe rapidement. Clairement, avec un tirage comme celui-ci, nous sommes obligés de gagner si l'on parle de hiérarchie. On aura la pression oui, probablement comme peu de fois, voire comme jamais depuis le début de nos diverses aventures en Coupe. A nous d'en faire une pression positive".

US Avranches (Nat)-Fleury-Mérogis 91 (CFA), 16e de finale de Coupe de France, se jouera au stade René Fenouillère mercredi 1er février 2017.

Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur les fréquences de Tendance Ouest.

