Les propriétaires et les locataires sont de plus regardants quant à la qualité de l'isolation de leurs logements. Sur le plan thermique, pour faire des économies en factures d'énergie, mais aussi sur le plan phonique pour le calme et le confort. Être au calme fait également partie du bien-être chez soi. C'est d'autant plus vrai en milieu urbain, comme dans le centre-ville de Rouen (Seine-Maritime). "Les clients ont des demandes particulières quand ils sont à proximité d'une zone de bruit", note Frédéric, de la Miroiterie Dutheil.

La gêne créée par les vibrations

La plupart du temps, un bon verre phonique d'un centimètre d'épaisseur suffit à stopper le bruit. "Ce qui reste gênant, ce sont les vibrations que peuvent créer par exemple les bus et les motos", souligne Michaël Poulin, d'Ambiance fenêtres et stores. Les vendeurs comme les artisans sont formels: il n'y a pas de moyen de stopper le bruit à 100 %. Mais des solutions existent pour limiter au maximum les gênes.

Frédéric, lui, conseille de conserver les menuiseries et les vitres existantes mais "de rajouter par-dessus un autre châssis, comme un châssis coulissant". Une solution qu'il lui arrive d'appliquer notamment sur des grands boulevards passants. Il conseille également la pose d'un double vitrage phonique, avec un verre adapté. Mais cette solution n'est pas applicable à tous les châssis de fenêtres.

L'erreur du triple vitrage

Michaël Poulin va dans son sens. Mais ce qu'il déconseille, c'est de tenter le triple vitrage: "Les propriétés du double et du triple vitrage sont exactement les mêmes. Ni meilleures, ni moins bonnes. Cette solution fait juste le bonheur du miroitier car elle est plus coûteuse."

Depuis quelques années, le verre n'a pas connu de grandes avancées pour l'isolation phonique des logements. Mais d'après nos deux spécialistes, ce qui change, c'est que les clients sont de mieux en mieux renseignés sur ce qui existe et sur ce qu'ils veulent. Même si un faible écart de décibel reste difficile à quantifier à l'oreille nue.

