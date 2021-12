Petit-Couronne. Un collectif d'artistes fait revivre l'âme de l'ancienne raffinerie Petroplus de Petit-Couronne

Dans un clip détonnant, le groupe Plastron, accompagné d'un trio de graffeurs rouennais (Each, Evok et Binokl), fait vibrer au son des guitares les cuves de l'ancienne raffinerie Petroplus de Petit-Couronne (Seine-Maritime), désertée depuis sa fermeture en 2013. En musique et en images, c'est tout un pan de l'histoire de la ville que font revivre ses artistes.

Petroplus, marqueur de l'histoire de Petit-Couronne

"Petit-Couronne est connu pour la raffinerie, explique Alex Salmona, musicien à l'origine du projet. Depuis une vingtaine d'années, il donne des cours de violoncelle dans la ville et assure que "50 à 60 % des parents de mes élèves ont travaillé sur le site".

"Mais l'histoire est mal connue, on l'associe souvent à quelque chose qui pue, qui fait du bruit, poursuit l'artiste. Un peu comme le mur de Berlin, nous avons voulu en faire ressortir quelque chose de positif pour la ville, livrer un regard en art sur ce lieu, sur les gens qui y ont travaillé. Le but est aussi que, quand leurs enfants viendront dans 30 ans, ils puissent avoir une connaissance de ce qu'il y avait ici."

Un patrimoine plein d'avenir

Une démarche qui a séduit la municipalité, associée au projet, mais aussi Valgo, la société en charge de la réhabilitation du site. Avec leur accord et leur aide, les artistes ont pu investir les lieux le temps de tournage du clip, mais aussi de la réalisation d'une série de photos par Dimitri Tosloï, exposées en différents points de la ville jusqu'en juin.

Outre le concert exceptionnel qui sera donné vendredi 3 février 2017 au Sillon, Alex Salmona se prête à rêver que des pans de cuves ou de cheminées soient conservés comme témoignage du passé, et même qu'un lieu dédié à la création culturelle soit intégré à la réhabilitation du site. "Les gens n'ont pas le réflexe de se dire que tout cela fait partie de notre patrimoine", regrette le musicien, qui avait d'ailleurs pensé à donner comme sous-titre à ce projet Hommage aux bâtisseurs du passé.

Pratique. Concert et projection vidéo vendredi 3 février 2017 au Sillon à Petit-Couronne. Exposition photo à partir du samedi 4 février 2017 aux Jardins Aquatiques, Parc des Tournelles et stade Maurice Ragot.

A LIRE AUSSI.

En Seine-Maritime, un appel aux dons pour restaurer une église menacée

Des "chais urbains" fabriquent du vin en plein Paris

Libye: une imposante cité romaine protégée par des volontaires

Ces chefs-d'oeuvre que Napoléon avait rapportés d'Italie...