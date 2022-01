Caen. The Pirouettes : un duo pop-indé au Big Band Café

"J'ai jamais su danser dans les boîtes de nuit", chantonnent Leo et Vickie. Et pourtant, gageons qu'ils sauront faire danser le public du Big Band Café. Leur musique, à la fois pop et électro, rappelle sans conteste l'électro synthé du groupe mythique des années 80, Elli et Jacno, avec la fraîcheur d'une écriture ultra-contemporaine. Après avoir composé deux EP, ils présentent désormais leur dernier album sorti en septembre 2016 et intitulé "Carrément carrément".

Jeudi 2 février à 20h au Big Band Café. Gratuit avec la carte SM4C. Tarifs: de 8 à 15€. Tél. 02 31 47 96 13

A LIRE AUSSI.

Un vendredi hétéroclitement Electro au Big Band Café d'Hérouville

Springsteen, Beyoncé et Lady Gaga à l'unisson derrière Clinton

Calvados : quatre groupes en finale du tremplin musical du festival Beauregard

Entrez dans la danse brésilienne à Canteleu

A Alençon, La Luciole dévoile sa programmation 2017 : Broken Back, Féfé, Les Wampas, Jabberwocky...