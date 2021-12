MANCHE

La dix-huitième édition de la célèbre fiesta des musiciens de la région a lieu ce samedi. Comme chaque année, le Normandy invite les groupes et les artistes de la région à revisiter de nombreux classiques. L'entrée est gratuite entre 19h et 19h30 puis comptez 3 euros pour les abonnés ou 6 euros au tarif normal. Billetterie uniquement sur place.

Le comité des fêtes de Roncey organise ce samedi, à la salle des fêtes de Hambye, le spectacle humoristique de Ginette la reine des boulettes. Il s'agit d'un spectacle humoristique tout public, décapant, qui met en scène "Ginette", une villageoise de 60 ans à travers de nombreux sketchs. Les places sont au prix de 14€ et peuvent être réservées au 02 33 46 87 73.

Samedi et dimanche c'est le salon du mariage à Chebourg-en-Cotentin. Chaque année, et depuis 1986, le salon du Mariage de Cherbourg vous apporte, le choix, les conseils et se met au service des futurs mariés pour leur apporter le meilleur du mariage. Rendez-vous tout le weekend dans les salons de l’Hôtel de Ville de Cherbourg-en-Cotentin, Place de la République.

Depuis janvier 2010, l'Orchestre du Cotentin vous propose de reprendre des musiques de films, créations, jazz, arrangements de rocks… Cet orchestre, composé d'amateurs et de professionnels, vous invitent à découvrir un tout nouveau répertoire en 2017. Retrouvez-le en sur scène à l'Auditorium des Pieux ce dimanche dès 15h30, c'est pour tout public, les enfants sont les bienvenus, comptez 1h30 de spectacle avec entracte.

Jean-Pierre Yvon, natif de Cherbourg, décide de créer en 1986 sa propre marque de parapluies. Le véritable Cherbourg est devenu en quelques décennies une référence incontournable sur le marché du luxe en matière de parapluie, une marque exportée dans le monde entier qui démontre l'excellence du savoir-faire français. Découvrez les secrets de fabrication du "Véritable Cherbourg" à travers une visite guidée de la manufacture samedi dès 16h quai Alexandre III.

Jusqu' au 11 février 2017, assistez à la 27ème édition de la Cinemovida, du cinéma espagnol et sud-américain à Cjherbourg. Parmi les nombreux films qui composent cette édition, tous les genres, tous les styles seront représentés, des films encore inédits dans notre pays auxquels s’ajouteront un certain nombre d’avant-premières exceptionnelles. Plus d'infos sur cherbourgtourisme.com

CALVADOS

Jusqu'à demain c'est le Top Normandy tennis de table. Deauville recevra l'élite du tennis de table féminin français avec le 3ème tour de critérium fédéral, de la catégorie moins de 11 ans à Sénior. Plus de 150 joueuses seront présentes. Rendez-vous au Pom's de Deauville, plus d'infos au 02 35 67 37 11.

L'Arena Polo est un polo sans doute plus compréhensible pour le public qui ne connaît pas bien ce sport spectaculaire. Il se dispute sur un espace plus réduit que le grand polo, plus rapide dans les actions mais pas dans la vitesse des chevaux qui atteint 65 km/h et plus lisible car les équipes ne changent pas de côté à chaque goal marqué par exemple. Rendez-vous samedi et dimanche au Pôle international du Cheval de Deauville pour l'Arena Polo Tour.

Samedi dès 20h au casino Barrière de Deauville, découvrez le second volet d' "Egéries", la revue made in Deauville ! Création alliant danse, chant et comédie. La haute couture est à nouveau mise en valeur par le talent de l'atelier de la Compagnie Megalithe et de ses "petites mains". Humour, fantaisie, frisson et sensualité, dans un tourbillon de paillettes pour vous emporter dans l'univers de cette nouvelle collection.

Jusqu'à dimanche, de 9h30 à 17h30, 42 Maisons de Compagnons du Devoir réparties sur la France, ainsi que la Maison de Bruxelles, ouvriront leurs portes au grand public. Le but : faire découvrir aux jeunes collégiens, lycéens et étudiants en quête d’orientation professionnelle, mais aussi à leur famille, les 29 métiers enseignés au sein de l’association. Résolument tournés vers l’avenir, les Compagnons du Devoir profiteront de ces trois journées pour informer le public sur l’évolution des métiers et les nouvelles compétences requises. Rendez-vous à la Maison de Caen, 14 rue Claude Bloch.

ORNE

Samedi c'est le Tendance Live au parc Anova d'Alençon dès 20h. Près de 4h de concert, des animations et des cadeaux à remporter pour un événement festif, familial et gratuit. Parmi les artistes présents à Alençon, vous pourrez applaudir Talisco, Ridsa, Louka protégé de Maitre Gims, June The Girl, Corson, Pagadixx, Souf, Boostee, Arcadian, Damien Lauretta et Tibz. Vous avez gagné vos places sur Tendance Ouest.

Ce samedi c'est également l'événement "Raconte Petits" à la médiathèque de Flers Agglo. Une lecture spécialement destinée aux tout-petits, aux enfants de moins de 3 ans dans la salle de l’Heure du conte. Une découverte du livre en famille. C'est chaque dernier samedi du mois à 10h45 et 11h15, c'est gratuit. Rendez-vous au Pôle culturel Jean-Chaudeurge , 9 rue du collège, plus d'infos au 02 33 98 42 22.

Participez à la fête communale et commerciale de Serigny au Sud de Pin la Garenne ce weekend de 10h à 18h30. Sur place samedi des attractions foraines, buvettes, casse-croûte, gaufres, crêpes. Dès 20h c'est soirée dansante avec l’orchestre Eclipse accompagné d'un repas moules-frites et dimanche, vide-grenier, messe et musique Saint-Vincent-des-Prés.