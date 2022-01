La Banque Alimentaire organise sa collecte annuelle dans 30 villes et communes ornaises

La précarité ne cesse d?augmenter.....

C?est le moment d?être généreux.... la Banque Alimentaire de l?Orne organise aujourd?hui vendredi et demain, samedi, sa collecte dans 30 villes et communes ornaises, plus de 1 100 bénévoles et 87 points de collecte, dans les petites, moyennes ou grandes surface....

L?année passée, 67 tonnes de denrées collectées, en baisse de plus de 5 % par rapport à l?année précédente....La Banque Alimentaire de l?Orne, alimente 56 associations caritatives, comité d?action sociale, ou épiceries sociales... venant en aide à 5 000 bénéficiaires dont le nombre est en augmentation chaque année......

