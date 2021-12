Alençon. Normandie : la Banque Alimentaire et les restaurateurs serviront 1000 repas de Noël aux plus démunis

Sapins, illuminations dans les rues, marchés de Noël: cette fois c'est sûr, les fêtes de fin d'année approchent. Elles marquent le retour d'un événement fondé il y a cinq ans dans l'Orne, et désormais décliné dans l'Orne, le Calvados, et la Manche, avec la Banque alimentaire: un millier de menus de fête vont être concoctés par les restaurateurs normands, certains étoilés, et servis aux plus démunis.

Volaille et bûche glacée

La nourriture fournie par la Banque Alimentaire est cuisinée par les chefs dans chaque département. Ce sera par exemple le cas dans l'Orne, avec 150 invités à la salle des fêtes du Mêle-sur-Sarthe et 200 autres à Flers, où la préparation de cette action solidaire a été présentée ce lundi 27 novembre 2017. Denys Pautrel, président de la Banque alimentaire de l'Orne:

Les invités sont sélectionnés par les Centres communaux d'action sociale. Au menu: terrine de paleron et joue de boeuf, volaille vallée d'Auge et sa purée de brocolis, pommes de terre et navets glacés au miel, fromage, bûche glacée. Pascal Champagne, chef-cuisinier:

Repas et spectacle

Cinquante chefs seront mobilisés sur l'ex territoire bas-normand. Les repas seront concoctés lundi 4 décembre dans les cuisines du Casino de Bagnoles de l'Orne. Mercredi 6 décembre 2017, et servis par des élèves de MFR et Centre d'apprentis de Normandie. Au Mêle-sur-Sarthe, le repas sera agrémenté d'un spectacle circassien. A Flers, ce sera un spectacle de magie.