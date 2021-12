Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 21 dimanche 22 janvier

MANCHE

La fréquentation des sites de prélèvements de L’Etablissement français du sang est en forte baisse. L'EFS lance un appel au don urgent en ce mois de janvier. Les réserves en produits sanguins doivent augmenter pour couvrir efficacement les besoins des semaines à venir. Les horaires du site EFS de Cherbourg-en-Cotentin évoluent ! De nouvelles opportunités pour donner son sang, toutes les infos sur efs.sante.fr

Les rencontres littéraires de Carolles vous donnent rendez-vous avec Violaine Bérot ce samedi à 18h00 à la salle de l’Amitié autour de son roman Nue, sous la lune aux éditions Buchet-Chastel dans lequelle elle raconte cette tragédie que représente le fait de « devenir personne ». La rencontre sera animée par Xavier Houssin, journaliste au Monde des Livres.

Samedi et dimanche c'est la tournée des As à Saint Lô. Il s'agit d'une compétition de sauts d'obstacles avec les meilleurs cavaliers, poneys de la région Normandie. Le Grand prix est prévu samedi soir. Rendez-vous au Pôle Hippique de Saint Lô, l'entrée est libre. Un événement organisé par l'Association poneys sous les pommiers.

Dimanche il y a du cyclo-cross à Cérences. Assistez à la 3ème manche du Challenge de Normandie Yves LIBOR. Il aura lieu à la plaine équestre de Brécey. 4 épreuves se dérouleront de 11h à 16h. Buvette et casse-croûte sur place. Entrée libre pour tous.

La côte ouest de la Manche possède 8 havres, dont celui de Geffosses classé en réserve. Lors d'une balade familiale venez découvrir ce site aménagé pour l'observation des oiseaux avec l'animateur nature de la Maison de la Chasse et de la Nature. Du matériel est mis à disposition.. Se munir de chaussures de marche et de jumelles. Le rendez-vous est fixé ce samedi sur le parking des observatoires sur le bord de la route touristique. Plus d'infos sur fdc50.com.

L'école de musique des Pieux vous invite à 2 rendez-vous exceptionnels avec un trompettiste de renommée internationale : Romain Leleu ! Vous l'entendrez d'abord avec l'orchestre d'harmonie des marais (du Cotentin bien sûr), puis accompagné par les instrumentistes à cordes de l'ensemble Convergences. Rendez-vous dimanche dès 16h à l'espace culturel. Avec Romain Leleu, trompette. l’Orchestre d'harmonie des marais. L'ensemble convergences.

CALVADOS

Samedi dès 20h, l'équipe féminine de Basketball de Mondeville reçoit l'équipe de Bourges pour le championnat de LFB ligue 1 2016/2017. Rendez-vous à la Halle Bérégovoy de Mondeville. Billetterie et renseignements sur : mondevillebasket.com.

Du hockey ce samedi dès 20h30 à la patinoire de Caen la Mer. Les Drakkars de Caen affrontent l'équipe de la Roche-sur-Yon pour le championnat de Division 1 de hockey sur glace. Billetterie et renseignements sur : hockeyclubcaen.com

Dimanche, participez à une journée randonnée VTT, cyclo et pédestre "Les Premiers Pas". Au départ de la salle des fêtes du Mesnil Eudes. Des parcours de 25 et 50 km de route, 25 et 35 km de VTT et 10 km de marche sont prévus. Venez nombreux vous défouler à votre rythme.

Dimanchez assistez à la piece "Tout bascule" au théâtre du casino Barrière de Deauville. Après cinq ans de vie commune avec Corinne, Jacques, publicitaire renommé et séducteur impénitent, s'est enfin décidé à l'épouser. Mais à la sortie de l'église, un grain de riz lancé par sa gaffeuse de soeur fait tout basculer dans... l'humour ! Depuis 2002, le succès de cette comédie loufoque et endiablée ne s'est jamais démenti. À voir et à revoir.

Ce dimanche dès 15h à la Rue des Halles de Vire Normandie, les enfoirés du Bocage vous proposent un grand concert au profit des Restaurants du Coeur avec des groupes locaux : String d'occase, Marckus Trio et Melting Pot. Entrée contre denrées : petits pots pour bébé, des boites de conserves ou encore des plats cuisinés.

ORNE

Dimanche deux événement à ne pas manquer à Flers de 8h à 20h. Du Volley avec un plateau pré-National au gymnases Mèrienne et Godard. Du badminton, un tournoi départemental adultes doubles mixtes à la halle des sports.

Dimanche, assistez également à un concert conférence par Peter Hicks de la Fondation Napoléon au profit des œuvres du club Richelieu. Au porgramme : musiques au salon de Joséphine et d'Hortense et musiques oubliées de l'époque napoléonienne. Billetterie à l'Office de Tourisme d'Alençon et au Magasin Auguste, place de la Halle au Blé.

Dimanche rendez-vous dès 14h au cinéma l'Aiglon de l'Aigle pour l'avant première du film d'animation "Tous en scène" avec la voix de Patrick Bruel. L'histoire de Buster Moon , un élégant koala qui dirige un grand théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude. Buster est un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver.

Dimanche, participez à la randonnée pédestre de Domfront en Poiraie, RDV à l'espace André Rocton de Domfront. Au total : 4 randonnées sont organisées par mois par les Randonneurs du Domfrontais: le mardi (8km), le mercredi (8km) et le dimanche (12km) par mois avec un parcours différent à chaque fois. Le 4ème lundi du mois: rando douce ou de santé de 5 km.

Pour son 10e anniversaire, la Troupe du Marais de Bellou-en-Houlme donnera la pièce d’Yves Billot Prise d’otages sur demande. Pour cette saison 2017, sept communes de Flers Agglo et Champsecret accueilleront la Troupe du Marais pour un total de 11 représentations. Ca démarre dimanche à midi à la salle des fêtes de Champsecret, comptez 7 € par adulte et 3 € par enfant.