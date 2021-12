Un carambolage inhabituel s'est produit dans l'Orne ce samedi 14 janvier 2017 en début de soirée sur l'autoroute A28 à Monnai, aux limites de l'Orne et de l'Eure. II serait dû à la grêle.

Six voitures impliquées, sept blessés

On dénombre six voitures impliquées dans le sens sud/nord et deux autres voitures impliquées dans l'autre sens de circulation.

30 sapeurs-pompiers sont intervenus sur cet accident. Alors que l'intervention des secours était toujours en cours, sur 13 personnes impliquées, sept blessés sont à déplorer.

