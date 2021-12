Dakar 2017. Dakar 2017 (10e étape) : "Pela" Renet monstrueux sur l'étape et tout près du podium au classement général !

La journée aura donc été belle pour "Pela" Renet, voire même très belle ! Sur les pistes ralliant Chilecito à San Juan, le motard normand a mis poignée dans l'angle et a fait parler sa science de la navigation tout au long des 449 km de spéciale.

Et la feuille de route est quasi parfaite. Jamais plus bas que la 7e place sur les cinq premiers points de passage et éloigné seulement de 3'20'' du leader d'alors qu'était Joan Barreda (ESP), Renet s'est fait plaisir.

une navigation encore parfaite !

La seconde partie d'étape a vu le Manchois d'abord gérer son acquis et glisser au 8e rang avant de ré-accélérer dans le final et de s'offrir une superbe 4e place au classement provisoire de l'étape mais surtout, également une 6e place au classement général, à 55'00'' de Sam Sunderland (GB) mais aussi à 16'00'' de Fares-Guell (ESP) qui occupe ce soir, la 3e place !

Le podium au général en ligne de mire

Bien des pilotes sont encore engagés sur cette étape marathon et les classements ne seront officialisés que dans les prochaines minutes mais Pierre-Alexandre Renet est de plus en plus proche d'une performance d'exception sur ce Dakar 2017.

Demain, avant dernière étape de la compétition, la caravane du Dakar prendra la route de Rui Carto pour 288 km de spéciale.

