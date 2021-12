À moins de 24 heures et 300 kilomètres de l'arrivée finale à Buenos Aires (Argentine), le moment n'est pas à prendre des risques inconsidérés. Comme la plupart des meneurs de ce Dakar 2017, Pierre-Alexandre Renet n'a donc pas tenté le diable sur les pistes menant de San Juan à Rui Carto, ce vendredi 13 janvier 2017, avec une très longue liaison et une spéciale chronométrée en deux parties, pour un total de 288 km.

3e avant la liaison, 6e pour finir

D'entrée, "Pela" Renet s'est immédiatement calé dans un tempo pour aller chercher la victoire d'étape. Pendant la première moitié des secteurs chronométrés, le Manchois a demeuré 3e, jamais à plus de 3'00'' de Goncalves (POR) et de l'intenable Adrien Van Beveren (FRA). De quoi avoir l'espoir d'aller attraper un second podium dans son périple.

Après une longue liaison, la deuxième moitié d'étape est moins rapide pour le Normand qui gère les 200 km restant et son acquis avec minutie pour rallier Rui Carto sans dommage et surtout, avec un bon temps de 03h26'49'' qui le place en 6e position de cet avant dernier parcours de l'édition.

La fête et un classement superbe à valider, demain à Buenos Aires

Au classement général, l'affaire est également de très belle facture puisque c'est désormais acté, si Renet parvient à franchir la ligne d'arrivée à Buenos Aires demain samedi, le pilote de Normandie sera assuré d'être dans le Top 7 au classement général final. Autant dire nettement au-delà des objectifs.

12e et dernière étape, ce samedi 14 janvier 2017 entre Rui Carto et Buenos Aires avec une toute petite spéciale pour terminer: 64 km.

