Dakar 2017 . Dakar 2017 : Pierre-Alexandre Renet s'offre une superbe 7e place finale à Buenos Aires (Argentine) 

Il fallait rallier Buenos Aires, c'est chose faite pour Pierre-Alexandre Renet. Au terme de deux semaines de course et de douze étapes toutes plus difficiles les unes que les autres, le pilote normand a dompté la plus grande course de Rallye-Raid au monde, au guidon d'une Husqvarna qui ne lui a joué aucun mauvais tour.

"Mieux que ce que j'avais souhaité"

Grace d'abord, à un pilotage précis et prudent, surtout dans les 64 derniers kilomètres de spéciale à parcourir ce samedi 14 janvier 2017, comme il l'avait annoncé sur ses réseaux sociaux avant le départ : " Je vais garder ma ligne de conduite : rester prudent sur les pistes rapides de demain, mais essayer de me faire plaisir sur cette dernière journée !".

7e du classement final, à 57'35'' de Sam Sunderland (GB), vainqueur 2017

C'est chose faite, le pilote cherbourgeois a assuré une belle 13e place pour officialiser sa 7e place au classement général final : "ça c'est mieux passé que ce que j'avais souhaité" a-t-il déclaré au micro de France Télévisions. C'est le moins que l'on puisse dire, effectivement.

A LIRE AUSSI.

Dakar 2017 (11e étape) : Pierre-Alexandre Renet maintient le cap et file vers une 7e place finale !

Dakar 2017 (8e étape) : Pierre-Alexandre Renet 8e de l'étape et... 7e au général !

Dakar 2017 : énorme performance du Normand "Pela" Renet sur la troisième étape

Dakar 2017 (10e étape) : "Pela" Renet monstrueux sur l'étape et tout près du podium au classement général !

Dakar 2017 (7e étape) : la bonne affaire de Pierre-Alexandre Renet (Husqvarna) désormais 7e du général !