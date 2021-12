Décidément, Pierre-Alexandre Renet est intenable sur ce Dakar 2017. Le Normand, qui s'est déjà fendu d'un podium la semaine passée, lors de la 3e étape, a su laisser passer l'orage en fin de semaine pour mieux replonger dans sa course hier et aujourd'hui. Après une très honorable 13e place d'étape hier, qui lui a permis d'accrocher la 7e place du général, le Cherbourgeois a fait encore mieux, ce mardi 10 janvier.

Une journée totalement maîtrisée

Entre Uyuni et Salta, un long périple 892 km dont 492 km de spéciale chronométrée, le défi n'était pas mince. Mais d'entrée de stage, le pilote Husqvarna s'est mis dans le bon rythme, ne décrochant pas du Top 5 jusqu'au premier point de contrôle (CP1), là où la direction de course a décidé de neutraliser la spéciale jusqu'au départ de ce qui était initialement, le second secteur chronométré de la journée.

Un Top 10 quasiment assuré... si la mécanique tient !

Dans une étape disputée entre 3000 et 4400 mètres d'altitude, les mécaniques et surtout les hommes ont été mis à rude épreuve mais Pierre-Alexandre Renet tient le choc et n'accuse que 6'15'' de retard sur le leader d'étape après le CP2, à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée. Une arrivée franchie avec finalement 9'26'' de retard sur Joan Barreda (ESP) vainqueur de cette 8e étape, une 8e place qui conforte plus que jamais la... 7e place du normand au classement général. Du sacré bon travail !

Demain, mercredi 11 janvier 2017, les concurrents encore en course sur ce Dakar 2017 rallieront Salta et Chilecito pour une nouvelle étape fleuve de 977 km dont 407 km de spéciale chronométrée.

