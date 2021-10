Cherbourg. Dakar 2019 : le miraculé Pierre-Alexandre Renet de retour avec Husqvarna !

Septième du Dakar 2017, le pilote moto manchois Pierre-Alexandre Renet n'a jamais re-goûté aux joies du plus mythique rallye au monde depuis. La raison ? Un terrible accident en août 2017 au Chili, à l'occasion de la 2e étape du Rallye de l'Atacama. Une ornière, une très lourde chute et un bilan effroyable : traumatisme crânien, vertèbres fracturées et épaule disloquée.

Après avoir eu la vie sauvée par les chirurgiens de Santiago du Chili avant d'être rapatrié en France, s'en est suivi plus d'un an où il a été opéré à de multiples reprises et où il a du se reconstruire autant physiquement que psychologiquement.

Mais l'inébranlable Cherbourgeois -qui a annoncé sa retraite de pilote en mai dernier- sera pourtant au départ du Dakar 2019, ce dimanche 6 janvier 2019 à Lima au Pérou, en qualité de directeur sportif de son ancienne équipe : Husqvarna. Une nouvelle vie et un nouveau défi que "Pela" Renet ne veut pas manquer.

Le Dakar 2019 aura lieu du 6 au 17 janvier 2019, au Pérou.

