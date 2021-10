L'été sera chaud ...et sec ??

Tendances saisonnières : menace de sécheresse



À l'image des trois premiers mois de l'année 2011 et de la première quinzaine d'avril, les tendances saisonnières font apparaître d'importantes anomalies négatives pour les mois à venir concernant la pluviométrie, d'après Frédéric Decker de MeteoNews.



La seconde quinzaine d'avril promet d'être remarquablement douce, ensoleillée et sèche, dans la continuité de sa première moitié, faisant d'avril 2011 l'un des plus chauds. Il pourrait ainsi rivaliser avec l'exceptionnel mois d'avril 2007 (le mois d'avril le plus chaud de ces 230 dernières années). La mise en place possible d'un marais barométrique à tendance anticyclonique en fin de mois devrait apporter quelques orages, principalement sur les reliefs, mais aussi parfois en plaine.



Ce type de temps pourrait malheureusement se poursuivre en mai, avec la récurrence de conditions anticycloniques. Les précipitations risquent donc d'être une nouvelle fois très déficitaires (en dehors des cumuls orageux localement importants). Les températures s'annoncent supérieures aux normales saisonnières avec plusieurs vagues de chaleur successives, particulièrement sur le tiers sud, et l'ensoleillement devrait rester assez important.



La chaleur devrait persister en s'intensifiant une nouvelle fois sur l'ensemble de la France en juin. Elle s'annonce plus humide et lourde cette fois-ci, donc propice à la formation de nombreux orages, occasionnant ainsi une répartition très inégale des pluies, précipitations malheureusement inefficaces à cette période de l'année (fort ruissellement, pompage par la végétation). Le soleil devrait briller un peu plus que d'habitude, sans plus.



Juillet et août pourraient bien se ressembler comme deux gouttes d'eau : modérément mais régulièrement chauds (peu de pics de chaleur intense, mais des températures assez élevées dans la durée). On peut craindre une aggravation de la sécheresse (conditions anticycloniques récurrentes), plus particulièrement sur les 3/4 nord du pays. Les régions méridionales devraient être un peu moins éprouvées avec des passages orageux probables dès août.



La rentrée de septembre devrait se dérouler sous un temps assez chaud, arrosé vers le nord-ouest, plus conforme aux normales ailleurs.



La sécheresse s'installe depuis plusieurs mois et s'aggrave rapidement avec les températures élevées de ces dernières semaines, le manque de neige record en montagne et le réveil précoce de la végétation qui vide déjà les nappes d'eau souterraines.



Entre septembre 2010 et ce début avril 2011 (année hydrologique), le déficit concerne toute la France à l'exception du pourtour méditerranéen et de l'est de l'Auvergne. Les déficits pluviométriques atteignent -25 à -50% sur les Vosges, le Jura, les Savoies ou encore le Limousin (régions les plus touchées actuellement).



La situation s'annonce très compliquée cet été. Il faudra adopter une très bonne gestion de l'eau (arrosages nocturnes pour éviter l'évaporation immédiate, suivre à la lettre les restrictions) pour éviter d'aggraver humainement la situation déjà difficile.



Frédéric Decker, MeteoNews

