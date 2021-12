Bien conscient de ses compétences, Matthieu Yver n'a pas eu peur de lancer son entreprise, My Meca, dans un domaine d'activité jusque-là très peu exploré dans le Calvados: mécanicien à domicile. Mercredi 11 janvier 2017, il a ainsi rallié les sites de l'Union départementale des associations familiales à Caen, Lisieux et Villers-Bocage (Calvados), avec son camion spécialement aménagé, pour assurer la révision de quinze voitures.

Particuliers et professionnels

"50 % de mes clients sont aujourd'hui des professionnels et le restant, des particuliers", explique ce jeune homme de 32 ans installé à Bretteville l'Orgueilleuse à l'ouest de Caen. Après quatre mois d'activité à plein régime, le bouche-à-oreille favorise le développement de la deuxième catégorie dans son carnet de commandes.

Le concept de son entreprise lui est venu naturellement:

Au sein de sa société baptisée My Meca, il propose, outre les révisions, des réparations ou des ajustements pour les freins, les pots d'échappement, la pneumatique et la distribution. Et même le nettoyage. "Soit 90 % de la demande dans les garages, sachant que je ne travaille par sur le débrayage car ça demande trop de démontage". Opérant sur la base de 40 € de l'heure, à l'image de ce qui se pratique dans les centres de réparation rapide, il ne facture pas les déplacements sur Caen et dans les 10 kilomètres aux alentours.

Pratique. mymeca.fr

